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18 февраля 2022, 13:53 Источник: «ПолитРоссия»

Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация могла бы выиграть Третью мировую войну на территории Европы с единственной ядерной боеголовкой Super-EMP. Об этом говорится в материале The Washington Times (TWT).

Как отмечает американское издание, «непродуманные усилия» президента США Джо Байдена «по спасению Украины от российского вторжения» способны спровоцировать «гораздо больший конфликт». Не исключено, что в ходе данного противостояния будут применены средства массового поражения.

При этом The Washington Times указывает, что «РФ могла бы выиграть Третью мировую войну в Европе с единственной ядерной боеголовкой Super-EMP». Ее характеристики в пересказе публикации TWT, сделанном «ПолитРоссией», не приводятся.

Как сообщалось ранее в пятницу, китайский сайт NetEasе написал, что Соединенные Штаты боятся не КНР, а Россию.