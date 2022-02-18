Китайский портал NetEasе: Соединенные Штаты боятся не КНР, а Россию

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18 февраля 2022, 11:33 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты боятся не КНР, а Российскую Федерацию. Об этом говорится в материале, размещенном на китайском сайте NetEasе.

«Соединенные Штаты боятся не Китай, который является крупной военной державой и обладает мощнейшей в мире экономикой, а Россию», — пишет портал.

Он отмечает, что РФ унаследовала от Советского Союза вооружение, которое «необязательно продвинуто, но дает полную гарантию победы над противником». После распада СССР Москва смогла не только сохранить, но и модернизировать свой оборонный потенциал, указывает NetEasе.

В процитированном материале также говорится, что США испытывают страх перед живущими в России людьми.

«Вкупе с присущими русской воинствующей нации боевыми качествами, всякий раз, когда возникает спор с США, они всегда ввязываются в схватку и никогда не отстают. Это видно по русским солдатам, которые неоднократно шли на таран американских кораблей и тем самым заставили себя уважать», — отмечает NetEasе.

Как сообщалось ранее, интернет-ресурс InfoBrics высказал версию, согласно которой Штаты могли отправить свою субмарину к Курилам, чтобы добиться агрессивной реакции Москвы и ввести против нее новые санкции.