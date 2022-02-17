InfoBrics: США могли отправить подлодку к Курилам, чтобы добиться агрессивной реакции России и ввести новые санкции

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17 февраля 2022, 15:23 Источник: «ПолитРоссия»

Американская подлодка, General Dynamics Electric Boat / globallookpress.com

Соединенные Штаты могли отправить свою подводную лодку к Курильским островам, чтобы добиться агрессивной реакции Российской Федерации и ввести против нее новые санкции. Такая версия высказана в публикации портала InfoBrics.

В прошлую субботу силы РФ обнаружили около Курил субмарину типа Virginia. В информации, распространенной российским Минобороны, говорится, что фрегат «Маршал Шапошников» применил в отношении корабля-нарушителя «соответствующие средства». После этого лодка ушла в нейтральные воды на максимальной скорости.

«Возможно, ВМС США хотели добиться агрессивной реакции со стороны российских военных. В этом случае Вашингтон немедленно потребовал бы осудить Москву и одновременно нашел бы оправдание для жесткого американского "ответа" в виде новых санкций», — пишет сайт InfoBrics.

Как сообщалось ранее, интернет-ресурс Sohu предположил, что подлодку, проникшую в территориальные воды России возле Курил, могла прикрывать еще одна американская субмарина.