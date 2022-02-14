Sohu: американскую атомную подлодку, проникшую в воды России у Курил, могла прикрывать еще одна субмарина США

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14 февраля 2022, 08:53

Американская подлодка, US Navy / globallookpress.com

Американскую атомную подводную лодку, проникшую в территориальные воды России у Курильских островов, могла прикрывать еще одна субмарина Соединенных Штатов. На это указывается в материале китайского сайта Sohu.

В прошлую субботу силы РФ обнаружили около Курил атомную подлодку типа Virginia. В сообщении, распространенном российским Минобороны, отмечается, что фрегат «Маршал Шапошников» применил в отношении корабля-нарушителя «соответствующие средства». После этого субмарина ушла в нейтральные воды на максимальной скорости.

Портал Sohu назвал данный инцидент «редкой и опасной провокацией» со стороны США.

«Существует риск, что рядом могла находиться еще одна подводная лодка — класса Seawolf — которая прикрывала вторгшуюся в российские воды субмарину», — добавляет интернет-ресурс.