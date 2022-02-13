Экс-разведчик Кедми сравнил США с неразумным котенком после происшествия с атомной подлодкой типа Virginia у российских Курил

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13 февраля 2022, 11:35

Подлодка типа Virginia, Chris Oxley / globallookpress.com

Бывший израильский разведчик Яков Кедми сравнил Соединенные Штаты с неразумным котенком после происшествия с атомной подлодкой типа Virginia у российских Курильских островов. Кедми прокомментировал инцидент в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева.

В субботу силы РФ обнаружили вблизи Курил американскую субмарину типа Virginia. Экипаж корабля проигнорировал требование о всплытии. В информации, распространенной Минобороны России, говорится, что фрегат «Маршал Шапошников» применил в отношении лодки «соответствующие средства». После этого субмарина ушла в нейтральные воды на максимальной скорости.

«Они как котенок… Пока его мордой не сунут в то, что он сделал, он не понимает. А иначе нельзя», — высказался о поведении США Яков Кедми.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский портал Sohu написал, что у американской подлодки не было бы шансов в случае столкновения с российскими военными.