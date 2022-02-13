Sohu: у обнаруженной у Курил подлодки США не было бы шансов в случае столкновения с военными России

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13 февраля 2022, 11:10 Источник: «ПолитРоссия»

Фрегат «Маршал Шапошников», MOD Russia / globallookpress.com

У обнаруженной у Курильских островов подлодки Соединенных Штатов не было бы шансов в случае столкновения с российскими военными. На это указывается в материале китайского сайта Sohu.

Накануне рядом с Курилами была обнаружена американская субмарина типа Virginia. Согласно сообщению Минобороны РФ, после того, как экипаж корабля проигнорировал требование о всплытии, фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого лодка на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.

«Паника пришла на смену высокомерию. И это был позор для американских ВМС», — прокомментировал случившееся портал Sohu.

Как пишет интернет-ресурс, несмотря на то, что субмарины типа Virginia считаются передовыми, у подлодки не было бы шансов в случае столкновения с военными РФ.

«Это был серьезный удар по имиджу американских военных и в целом по авторитету США, а также демонстрация жесткой позиции России в отношении статуса Курильских островов», — также отмечается в процитированной публикации.

Ранее в воскресенье сообщалось, что об инциденте с подлодкой высказался капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.