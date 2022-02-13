Капитан 1-го ранга Дандыкин об инциденте с субмариной США у Курил: «Для американских подводников это явный позор»

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13 февраля 2022, 09:22 Источник: «ПолитЭксперт»

Подлодка типа Virginia, Huntington Ingalls Industries / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин прокомментировал инцидент с подводной лодкой Соединенных Штатов у Курильских островов.

Накануне российские силы обнаружили в территориальных водах страны возле Курил субмарину США типа Virginia. Согласно сообщению Минобороны РФ, после того, как экипаж корабля проигнорировал требование о всплытии, фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». Лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.

«Для американских подводников это явный позор», — высказался о случившемся Василий Дандыкин.

По словам собеседника «ПолитЭксперта», «в случае военных действий субмарина была бы уничтожена».

«Они попытались зайти тайком, а после обнаружения выжали все что можно из реактора, включили имитаторы, раздвоились и исчезли в нейтральных водах», — отметил Дандыкин.