Капитан 1-го ранга Дандыкин об инциденте с субмариной США у Курил: «Для американских подводников это явный позор»

Отечественный военный эксперт, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин прокомментировал инцидент с подводной лодкой Соединенных Штатов у Курильских островов.
Накануне российские силы обнаружили в территориальных водах страны возле Курил субмарину США типа Virginia. Согласно сообщению Минобороны РФ, после того, как экипаж корабля проигнорировал требование о всплытии, фрегат «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». Лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.
«Для американских подводников это явный позор», — высказался о случившемся Василий Дандыкин.
По словам собеседника «ПолитЭксперта», «в случае военных действий субмарина была бы уничтожена».
«Они попытались зайти тайком, а после обнаружения выжали все что можно из реактора, включили имитаторы, раздвоились и исчезли в нейтральных водах», — отметил Дандыкин.