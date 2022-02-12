Атомная подводная лодка США зашла в территориальные воды России в районе Курил

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12 февраля 2022, 19:27 Источник: "Интерфакс"

Подлодка класса «Вирджиния», Petty Officer 2nd Class Michael /globallook.com

В субботу в районе Курил, где ВМФ России проводит учения, в территориальных водах РФ была обнаружена американская атомная подлодка четвертого поколения типа «Вирджиния». В связи с инцидентом в Министерство обороны России вызван военный атташе США.

Инцидент произошел днем в субботу. Обнаружив в территориальных водах России подлодку США, российские военные оповестили экипаж о нарушении и потребовали всплыть, однако американцы проигнорировали требование.

«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого подлодка «с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».