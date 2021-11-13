ВМС США сообщили о «крещении» новой подводной лодки класса «Вирджиния»

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13 ноября 2021, 16:16 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

«Крещение» военных кораблей — это старый ритуал ВМС США. Принято, чтобы возглавляла этот процесс женщина, которая становится «крёстной матерью». В ходе ритуала кораблю присваивается наименование. На этот раз атомная подводная лодка названа «Нью-Джерси» с бортовым номером SSN 796. Об этом информирует новостной портал ВМС США Navy recognition.



Согласно информации, опубликованной Министерством обороны США, во время церемонии в субботу, 13 ноября 2021 года, ВМС США назвали эту свою новейшую быстроходную атомную подводную лодку (АПЛ) класса «Вирджиния» Block IV в честь штата - «Нью-Джерси». Церемония прошла на стапеле компании Huntington Ingalls Industry, в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.

Новая многоцелевая субмарина данного класса, относится к четвёртому поколению предназначена для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника. Она оснащена ядерным двигателем типа «Вирджиния». Такие лодки называют многоцелевыми, поскольку кроме вышеуказанного назначения она может наносить удары по сухопутным целям, поддерживать действия сил специальных операций; вести разведку и постановку морских минных полей. АПЛ класса «Вирджиния» идут на замену атомным субмаринам типа «Лос-Анджелес», по мере их списания.

К классу «Вирджиния» относится серия атомных подводных лодок многоцелевого назначения пяти версий: Block (Блок) I, II, III, IV и V. ВМС США имеют четыре «Вирджинии» относящиеся к Блоку I, у них так называемая модульная конструкция.

Шесть субмарин относятся к «Блоку II». Это укороченные АПЛ, построенные не из десяти, а из четырех секций. Подводные лодки «Блок III» имеют усовершенствованную носовую часть с гидроакустической системой с большой апертурой (LAB), а также оснащены вооружением от АПЛ типа Ohio (две шахты VLS по 6 ракет в каждой). Лодок «Блок IV» произведено 10 единиц. Они отличаются большей надёжностью, чем Блок III. Парк «Вирджиний» «Блока V» также насчитывает 10 лодок. Их отличает наличие дополнительного узла управления ракетами, способного работать в условиях мощных помех.

ВМС США сделала первый заказ лодки класса «Вирджиния» в 1998 финансовом году. Первая подводная лодка класса «Вирджиния» поступила на вооружение в октябре 2004 года. В настоящее время парк этих субмарин насчитывает 19 штук, всего планируется построить 34 единицы. Сейчас темп поступления на вооружение ВМС США данных лодок сбалансирован до двух единиц в год.

АПЛ типа «Вирджиния» имеет длину 114,8 м, ширину 10,36 м и водоизмещение около 7800 тонн. Может развивать максимальную скорость 28 миль в час (45 км / ч). Ее экипаж состоит из 132 человек, в том числе 15 офицеров и 117 матросов и старшин.

Она оснащена 12 вертикальными пусковыми установками и четырьмя 533-мм торпедными аппаратами. Система вертикального пуска способна сделать залп одновременно 16-ю крылатыми ракетами «Томагавк». Из 21-дюймовых торпедных аппаратов можно запустить до 26 тяжелых торпед MK48 ADCAP mod 6 и столько же противокорабельных ракет. Также данные субмарины могут производить постановку морских мин Mk60 CAPTOR.

«Вирджиния» разработана в противовес очень дорогой субмарине класса Seawolf (Сивулф), он меньше её по габаритам, но крупнее, чем АПЛ тапа «Лос-Анджелес».

Если уж мы говорим о противнике стоит написать пару сток о российских многоцелевых АПЛ четвертого поколения.

АПЛ класса «Ясень-М»

На вооружение ВМФ РФ поступают атомные субмарины четвёртого поколения, проекта 885/885М, «Ясень»/ «Ясень-М». Из открытых источником известно, что АПЛ класса «Ясень» имеют надводное водоизмещение 8600 т, подводное – 13800 т. Длинна субмарин класса «Ясень-М» 130 м, ширина 13 м («Ясень» несколько крупнее). Численность экипажа «Ясень» - 90 человек («Ясень-М: 64 человека»).

Оснащены субмарины данного проекта, 533-мм торпедными аппаратами и пусковыми ракетными блоками. На вооружении: самонаводящиеся торпеды, крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр»; в ближайшей перспективе – гиперзвуковые ракеты «Циркон». Так что наши субмарины четвёртого поколения могут дать фору американскому супостату.

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