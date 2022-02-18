Польский депутат Фотыга заявила, что Россия представляет «угрозу европейской безопасности»

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2022, 12:55 Источник: RT

Анна Фотыга, фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга в обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю сообщила, что Россия представляет «угрозу европейской безопасности».

Фотыга отметила, что в «агрессивной и ревизионистской политике России» в отношении стран Центральной и Восточной Европы нет ничего нового. Депутат привела в пример войну в Чечне, события в Грузии в 2008 году и конфликт на Украине.

Также политик приписала Москве «вмешательство в Сирии и Центральноафриканской Республике, проведение атак и диверсий в странах НАТО и ЕС».

Экс-дипломат спросила у Борреля, осознаёт ли он, «что нынешняя агрессивная риторика Кремля и угрозы европейской безопасности являются не временной тенденцией, а результатом последовательной российской политики». Кроме того, Фотыга поинтересовалась обладают ли дипломаты ЕС, занимающиеся делами Восточной Европы, достаточными историческими знаниями о РФ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что постпредство при ООН распространило среди стран-членов Совета Безопасности материалы о преступлениях украинских военных с применением запрещенных методов.