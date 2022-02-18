Сайт Avia.pro: в случае наступления Украины в Донбассе армия России может применить против киевских войск системы РЭБ «Красуха»

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18 февраля 2022, 12:49 Источник: Avia.pro

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Если Украина начнет наступательную операцию на территории Донбасса, российская армия может применить против киевских войск комплексы радиоэлектронной борьбы семейства «Красуха». На это указывается в материале портала Avia.pro.

Согласно утверждению сайта, некоторое время назад рядом с украинскими границами были размещены системы РЭБ «Красуха-2» и «Красуха-4». Авторы сетевого издания полагают, что РФ может использовать эти комплексы против сил Киева в случае их наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данные системы способны нарушить работу большинства видов вооружения армии Украины и заблокировать связь, отмечается в процитированном публикации.

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший глава украинского Минобороны Виталий Радецкий предрек, что в случае войны российские танки «спокойно пойдут в наступление» после удара ВКС РФ.