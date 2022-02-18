Вице-президент ЕК Схинас: при эскалации ситуации на Украине в ЕС могут прибыть до миллиона беженцев

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18 февраля 2022, 10:30 Источник: Welt

Маргаритис Схинас, фото: Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что при «вторжении» России на территорию Украины в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев.

«Согласно оценкам, могут прибыть от 20 тысяч до более одного миллиона беженцев»,- уточнил он.

Схинас отметил, что ЕК готовится к различным сценариям. По его словам, в Европе продумывают планы действия на случай чрезвычайных ситуаций, а также создали соответствующую целевую группу.

Ранее экономист Юрий Гаврилечко рассказал, что Украина может использовать угрозу «российского вторжения» для спасения своей экономики - прекратить выплачивать внешний и внутренний долги, сославшись на форс-мажорные обстоятельства.