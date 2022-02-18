Эксперт Гаврилечко заявил, что Украина может использовать угрозу «российского вторжения» для спасения своей экономики

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18 февраля 2022, 09:34 Источник: РИА Новости

солдаты, фото: Минобороны РФ

Экономист Юрий Гаврилечко призвал Украину прекратить выплачивать внешний и внутренний долги, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Так он отреагировал на предложение госсекретаря США Энтони Блинкена предоставить Киеву гарантии суверенных кредитов для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Гаврилечко пояснил, что гарантийный кредит позволит Киеву вернуть то, что страна взяла у МВФ. По его словам, занимание денег у других государств только вредит украинской экономике.

«Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразится, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят»,- отметил эксперт.

Он добавил, что единственным разумным решением на фоне материалов о «вторжении» России на территорию Украины будет «прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства».

«… угроза "вторжения" это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет»,- продолжил экономист.

Эксперт считает, что эти действия существенно помогут украинской экономике, поскольку, к примеру, в 2022 году на обслуживание и возврат долгов Киев должен потратить порядка 60% доходной части бюджета - около 600 миллиардов гривен.

При этом Гаврилечко напомнил, что кредитные гарантии в отличие от денег нельзя ни на что потратить.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что Россия «вторгалась в Крым и другие части Восточной Европы».