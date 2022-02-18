Avia.pro: боевые корабли России смогли беспрепятственно подойти на расстояние 100 километров к Криту, где расположена база НАТО

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18 февраля 2022, 10:03 Источник: Avia.pro

Корабль, MOD Russia / globallookpress.com

Российские боевые корабли смогли беспрепятственно подойти на расстояние 100 километров к греческому острову Крит, где находится база Североатлантического альянса. Об этом говорится в материале сайта Avia.pro.

Портал пишет, что некоторое время назад военные суда РФ были замечены в 100 километрах от Крита. В заливе Суда на данном острове расположена крупная военно-морская база НАТО.

«Российским боевым кораблям удалось беспрепятственно подойти к острову Крит, даже несмотря на тот факт, что в этом районе находятся многочисленные корабли НАТО», — указывается в процитированной публикации.

Ранее в пятницу тот же интернет-ресурс отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3, вооруженные ракетами Х-32, могли отработать условную атаку на суда альянса в Средиземном море.