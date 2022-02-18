Avia.pro: российские Ту-22М3, вооруженные ракетами Х-32, могли отработать условную атаку на корабли НАТО в Средиземноморье

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18 февраля 2022, 09:12 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3, оснащенные ракетами Х-32, могли отработать условную атаку на корабли Североатлантического альянса в Средиземноморье. На это указывается в публикации портала Avia.pro.

Некоторое время назад стало известно о том, что переброшенные в Сирию Ту-22М3 провели патрулирование Средиземного моря. Авторы Avia.pro полагают, что самолеты могли отработать условную атаку на суда НАТО, которые находятся в акватории.

«На то, что речь идет именно об отработке ударов по кораблям и военно-морским базам, указывает тот факт, что российские бомбардировщики были вооружены крылатыми сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-32», — пишет интернет-ресурс.

Ранее сайт InfoBrics высказал версию, согласно которой США могли отправить свою подводную лодку к Курильским островам, чтобы добиться агрессивной реакции Москвы и ввести против нее новые санкции.