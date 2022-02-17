Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что вопрос о признании ДНР и ЛНР решится вместе с Россией

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17 февраля 2022, 14:21

Лукашенко, Kremlin Pool/ Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что решение по поводу признания суверенитета республик Донбасса будет принято вместе с Россией. Информацию об этом сообщает в четверг, 17 февраля, БЕЛТА.

В ответ на вопрос журналиста о позиции Минска в случае признания Москвой ДНР и ЛНР Лукашенко подчеркнул: «Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше и для России, и для Белоруссии, но это будет совместное решение».

Ранее пресс-секретарь Кремля заявлял, что президент РФ Владимир Путин получил и принял к сведению обращение Государственной думы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.