Разведка ДНР сообщила о подготовке высадки морского тактического десанта ВМС Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

17 февраля 2022, 13:30

Морпехи ВМСУ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Военная разведка Народной милиции ДНР получила в распоряжение сведения о готовящейся наступательной операции ВСУ в Донбассе. Заявление об этом сделал в четверг, 17 февраля, официальный представитель ведомства старший лейтенант Олег Никитин.

В докладе республиканского военного значится, что Киев разрабатывает план и подготовку «высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на Азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск».

Предполагается, что действия ударной группы придутся на направлении Сартана — Коминтерново. В состав спецподразделения включены разведрота, рота огневой поддержки и сводная миномётная батарея. Прибудут и несколько взводов 107-го батальона территориальной обороны –их перебросят в Мариуполь.

Десантировать морпехов будут при помощи катеров, переданных Украине США в рамках военной помощи.

В начале января сообщалось, что Россия может высадить десант на украинском побережье Азовского моря, если признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом в беседе с журналистами заявил киевский экономист Андрей Клименко.