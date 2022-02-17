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Зеленского на катере свозили до зоны проведения "ООС" в Донбассе

, 12:54

Зеленского на катере свозили до зоны проведения
Владимир Зеленский на фронте, APUkraine/ twitter.com/ Global Look Press

Украинский президент побывал в зоне проведения «Операции объединенных сил» в Донбассе. Добрался до фронтового региона гарант по воде.

Как сообщает Офис президента в Киеве, в четверг, 17 февраля, Владимир Зеленский на катере отправился в «район проведения ООС» Донбасса. В ходе своего рейда глава государства хотел проверить систему охраны границы. Кадры делового президентского вояжа представил один из Telegram-каналов. 

Накануне, как известно, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой говорится об «угрозах» со стороны России.

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