Зеленского на катере свозили до зоны проведения

Украинский президент побывал в зоне проведения «Операции объединенных сил» в Донбассе. Добрался до фронтового региона гарант по воде.
Как сообщает Офис президента в Киеве, в четверг, 17 февраля, Владимир Зеленский на катере отправился в «район проведения ООС» Донбасса. В ходе своего рейда глава государства хотел проверить систему охраны границы. Кадры делового президентского вояжа представил один из Telegram-каналов.
Накануне, как известно, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой говорится об «угрозах» со стороны России.