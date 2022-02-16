Зеленский принял стратегию обеспечения госбезопасности Украины, в которой заявляется о «российской угрозе»

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16 февраля 2022, 19:58

Владимир Зеленский, фото: Mohammad Javad Abjoushak/Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности, в которой говорится об «угрозах» со стороны России. Соответствующий документ опубликовали в среду, 16 февраля, на сайте главы государства.

«Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности. Кабинету министров Украины утвердить план мер по реализации Стратегии обеспечения безопасности и с участием субъектов обеспечения государственной безопасности его выполнения»,- сказано в тексте.

Стратегия определяет реальные и потенциальные угрозы безопасности Украины, направления и задачи государственной политики в сфере госбезопасности, а также является основой планирования и реализации политики в сфере госбезопасности. При этом одной из угроз безопасности страны в документе называют Россию.

«Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки»,- отметили в стратегии.

Кроме того, в документе подчеркнули, что деструктивная пропаганда как извне, так и внутри Украины, используя общественные противоречия, «разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений западных СМИ о «вторжении» РФ на Украину призвала министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс «доказать», что Лондон не хочет нападать на Москву.