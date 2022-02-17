Политолог Лазарев: в случае реальной угрозы «вторжения» России все депутаты пропрезидентской «Слуги народа» сбежали бы с Украины

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17 февраля 2022, 11:43

Заседание Верховной Рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

В случае реальной угрозы «вторжения» Российской Федерации все депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» сбежали бы с Украины. На это в беседе со СМИ указал киевский политолог Александр Лазарев.

«Если была бы реальная угроза вторжения, то все эти Железняки (имеется в виду депутат Верховной Рады Ярослав Железняк — АН) вместе взятые со всеми "Слугами народа" бежали бы, причем на все четыре стороны. И так бежали бы, что теряли бы наличку по дороге, как это делал президент Афганистана после начала войны. Потому что все они — компрадорская элита», — отметил эксперт.

Ряд западных политиков и СМИ утверждает, что Россия готовится «напасть» на Украину текущей зимой. Официальная Москва подобные обвинения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, советник главы МИД самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник заявил, что режим тишины в Донбассе «разорван в клочья» киевскими военными.