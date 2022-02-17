Mirror: Елизавета II пожертвовала два миллиона фунтов стерлингов фонду правозащитницы, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

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17 февраля 2022, 09:07 Источник: Mirror

королева Великобритании Елизавета II, I-Images/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение вложить 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю в изнасиловании.

Как сообщает издание Mirror со ссылкой на собственные источники, Елизавета II захотела помочь сыну завершить скандал путем личного пожертвования двух миллионов фунтов стерлингов на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с обвинившей его в изнасиловании правозащитницей.