Avia.pro: войска НАТО в будущем могут напасть на Приднестровье, где находятся российские миротворцы

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17 февраля 2022, 07:54 Источник: Avia.pro

Учения НАТО, Spc. Jabari Clyburn / globallookpress.com

Войска Североатлантического альянса в будущем могут напасть на Приднестровье, где находится российский миротворческий контингент. Такой прогноз содержится в материале, размещенном на страницах портала Avia.pro.

Сайт процитировал публикацию Telegram-канала WarGonzo, который указал, что развертывание сил НАТО на румынской территории представляет угрозу для Приднестровской Молдавской Республики.

«Поступающие сообщения о том, что в Румынии будет развернута новая боевая группа НАТО, говорят о том, что альянс попытается при помощи военного давления на Приднестровье создать для России дополнительный фронт противостояния», — пишет WarGonzo.

Авторы Avia.pro, в свою очередь, отмечают, что в будущем подразделения западного блока могут попытаться не только устроить блокаду самопровозглашенной республики, но и атаковать ее.

Как сообщалось ранее, американское издание Forbes предрекло, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину».