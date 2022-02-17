Wall Street Journal: российский Су-35 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика США над Средиземным морем

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17 февраля 2022, 07:21

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский истребитель Су-35 пролетел в полутора метрах от разведывательного самолета Соединенных Штатов над Средиземным морем. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах The Wall Street Journal (WSJ).

«Военные самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга в трех отдельных инцидентах на выходных над Средиземным морем, в том числе в одном, когда самолеты прошли в пределах пяти футов (полтора метра — АН), заявили в среду представители Пентагона», — пишет WSJ.

В процитированной публикации отмечается, что воздушные происшествия «были связаны с выходом российских истребителей Су-35 на траекторию полета» американского авиаразведчика Boeing P-8A Poseidon.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Forbes спрогнозировало, что оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» возглавят «любое нападение России на Украину».