The Telegraph: Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него

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16 февраля 2022, 21:18 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО, w80/globallook.com

Украинский кризис обнажил слабые точки западного мира и показал, что претензии Евросоюза на важную роль в геополитике не обоснованы, - говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.

Авторы публикации пишут, что в ситуации кризиса европейские лидеры не сумели выступить единым фронтом, а Соединенные Штаты ограничились лишь воинственной риторикой.

«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — говорится в статье.

По мнению авторов, уже сейчас можно говорить о геополитической победе Кремля: скорее всего «Северный поток-2» будет запущен, а мечты Украины о членстве в Североатлантическом альянсе так и не осуществятся.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от пути в НАТО.