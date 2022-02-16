The Telegraph: Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него

Украинский кризис обнажил слабые точки западного мира и показал, что претензии Евросоюза на важную роль в геополитике не обоснованы, - говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Авторы публикации пишут, что в ситуации кризиса европейские лидеры не сумели выступить единым фронтом, а Соединенные Штаты ограничились лишь воинственной риторикой.
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — говорится в статье.
По мнению авторов, уже сейчас можно говорить о геополитической победе Кремля: скорее всего «Северный поток-2» будет запущен, а мечты Украины о членстве в Североатлантическом альянсе так и не осуществятся.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отказываться от пути в НАТО.