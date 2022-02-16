Глава МИД Украины: Киев потребовал провести срочное заседание ОБСЕ

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2022, 20:29

Дмитрий Кулеба, фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности в течение 48 часов из-за «агрессивных» действий России у границы.

Кулеба отметил, что Россия отказалась присутствовать на вчерашней встрече в рамках Венского документа. Дипломат призвал Москву учесть законные опасения стран-участников и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной ее военными действиями вблизи украинской границы. Он добавил, что заявлений об отводе войск недостаточно. Киеву нужна прозрачность и факты, заключил министр.

Напомним, что 13 февраля Киев запросил повести срочную встречу с Россией и всеми участниками Венского документа.

При этом Москва отказалась от участия во встрече.