Представитель Украины в ТКГ Гармаш: Запад готов не заметить наступление ВСУ на Донбасс

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2022, 14:29

Танк, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Сергей Гармаш назвал условием западных кураторов Киева наступление на ДНР и ЛНР. Причём, по словам переговорщика, это должно случиться в короткий срок.

По словам Гармаша, западные страны не будут вмешиваться и критиковать действия Украины, если ВСУ начнут наступать на Донбасс и завершат «освободительную операцию» за одну неделю. Представитель Киева в ТКГ уверен, что в этом случае будет действовать негласное правило: «Победителей не судят».

В ином варианте, по мнению переговорщика, если военная зачистка республик затянется на долгое время, Запад вынужденно осудить атаку украинских формирований на территории ЛДНР.

Ранее сегодня стало известно, что украинские военные размещают на подконтрольной Киеву территории Донбасса дежурные пункты наведения авиации.