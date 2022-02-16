НМ ЛНР: войска Украины размещают в Донбассе дежурные пункты наведения авиации

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16 февраля 2022, 13:00

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Украинские военные размещают на подконтрольной Киеву территории Донбасса дежурные пункты наведения авиации. Такую информацию в среду, 16 февраля, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Республиканский военный уточнил в беседе с журналистами, что с 13 февраля на территории контролируемых ВСУ Лисичанска и Лимана «на базе отдельных радиолокационных рот первой радиотехнической бригады ВСУ развернуты дежурные пункты наведения авиации из состава 204-й и 831-й бригад тактической авиации».

Микужис также сообщил, что пункты наведения авиации после размещения и проверки работы на соответствие требованиям перейдут в режим радиомолчания до особого распоряжения.

Кроме того, Украина направила в Донбасс бойцов, обученных применять иностранные ПТРК NLAW.

Накануне Андрей Марочко, ветеран Народной милиции самопровозглашенной республики заявил, что войска ЛНР готовы не только отбить возможное наступление Вооруженных сил Украины, но и идти в контратаку.