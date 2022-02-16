Аналитик CNN Коллинсон предрек «очень жесткую реакцию России» в случае введения Западом «разрушительных» санкций против Москвы

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16 февраля 2022, 13:03 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Политический аналитик CNN Стивен Коллинсон предрек «очень жесткую реакцию России» в случае введения Западом «разрушительных» санкций против Москвы. Точка зрения эксперта приведена в публикации, размещенной в сети.

«Если США и их союзники введут новые разрушительные санкции, это вызовет очень жесткую реакцию России», — спрогнозировал Коллинсон.

По его мнению, РФ может поставить под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов на многих направлениях. Так, аналитик не исключил развития сотрудничества Москвы с оппонентами Вашингтона — Ираном и Северной Кореей.

Как сообщалось ранее в среду, политолог Сергей Марков написал в Telegram, что американские власти тайно согласились с вероятным признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса.