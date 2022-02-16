Дипмиссия США не собирается возвращаться в Киев - уничтожено всё оборудование

Аргументы Недели → В мире 13+

16 февраля 2022, 12:33

Обстановка вокруг Украины и Донбасса всё более и более напоминает обстановку перед Пятидневной войной в Грузии. Истории свойственно повторяться, и не всегда в виде фарса.



Уже порядка 40 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Незалежную самостоятельно. Причём среди них не только страны НАТО, явно действующие по команде Вашингтона, но и такие страны, как вполне лояльная России и отрицательно относящаяся к НАТО Сербия. Идёт массовый перевод посольских работников из Киева – кто уезжает из страны, а кто едет во Львов.



Госдеп США приказал уничтожить компьютерное и коммутационное оборудование, в том числе секретное, в посольстве на Танковой улице в Киеве. Какой можно сделать вывод? Американцы просто не собираются туда возвращаться. В США уверены, что Киев в скором времени будет утерян и посольство там будет явно не нужно. Правда, не очень понятно, с чего в Вашингтоне взяли, что если киевский режим даст достаточный повод и начнётся ожидаемая на Западе стратегическая наступательная фронтовая операция ВС РФ, то до Киева наши танки и мотострелки доедут, а до Львова нет?



США и Британия с Канадой уже показали Украине, как выглядит «Америка и весь мир с нами» по-настоящему, – выведя своих военных из Незалежной за пару дней. В Киеве надеялись, что присутствие иностранных вояк их чем-то спасёт или поможет. Нет. Сбежали и даже не оставили никого, чтобы помочь осваивать просроченные образцы современного оружия.



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