Киев выставил условие проведения референдума по минским договорённостям

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16 февраля 2022, 12:37

Флаг ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Власти Украины заявили, что проведение референдума по минским соглашениям могут провести только если другие инструменты исчерпаются. Такую информацию сообщила в среду, 16 февраля, вице-премьер − министр по вопросам «реинтеграции» ДНР и ЛНР Ирина Верещук.

Чиновница подчеркнула, президент Украины Владимир Зеленский «допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов». Одновременно Верещук не в курсе, ведутся ли какие-то серьезные обсуждения по поводу проведения подобного референдума или планов его проведения.

В то же время, ранее сегодня стало известно, что оборот взаимной торговли между Россией и Украиной в 2021 г. вырос почти на 23%.