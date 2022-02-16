Украина и Россия на грани войны, а товарооборот растёт

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16 февраля 2022, 10:37

Оборот взаимной торговли между Россией и Украиной в 2021 г. вырос почти на 23%. Причём это по данным российской таможенной службы, тогда как аналогичный украинский источник приводит ещё более впечатляющую цифру: 39% роста взаимных экономических отношений за 2021 год.



В 2021 г. взаимная торговля РФ с Украиной подросла до 12, 3 млрд долларов. Говоря предельно коротко, этому далеко до двух исторических пиков, абсолютного рекорда в 40 млрд долл. образца 2008 года. И даже до 38 млрд долл., до которых экономические отношения наших стран, после спада, вызванного мировым финансовым кризисом 2008 г., вновь подросли в 2011 году. Тем не менее и сейчас Украина остаётся 16-м по величине торговым партнёром РФ, причём среди стран бывшего СССР – третьим (после Белоруссии и Казахстана).



До 2013 г. для нас эта соседняя страна стабильно, с большим отрывом, была номером один по торговле среди государств СНГ. С начала 1990-х гг. российско-украинские обороты год от года традиционно примерно вдвое превышали нашу торговлю с Белоруссией, которая всегда была следующей в этом рейтинге. Теперь всё резко переменилось, в 2021 г. торговый оборот РФ с Белоруссией, за год вымахавший на треть, до 38, 4 млрд долл., стал более чем втрое больше российско-украинского. Торговля с Казахстаном теперь выше в 1, 5 раза. Если же сравнить Украину с абсолютным номером один нашей внешней торговли, Китайской Народной Республикой, разрыв окажется аж 12‑кратным. Потому что 2021 г. отметился абсолютным рекордом в российско-китайских экономических отношениях, они вымахали на впечатляющие 35, 8%, доросли до 146, 88 млрд долларов. Это почти пятая часть (18, 6%) от всего экспорта-импорта России в 2021 г., который в целом подрос почти на 38%, добравшись до исторического рекорда в 789, 4 млрд долларов.



Все основные товары, в обе стороны, идут без особых препятствий, поскольку без них не обойтись. Что именно возят? Экспорт Украины в РФ, как и в другие страны, сильно перекошен в сторону всего трёх видов товаров. Это зерно, чёрные металлы и масло, в основном подсолнечное.



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