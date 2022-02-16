Зеленский поздравил «сине-жёлтых» украинских граждан с днём единения

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16 февраля 2022, 12:11

В. Зеленский, офис президента Украины

Владимир Зеленский в среду, 16 февраля, обратился к украинским гражданам и поздравил их с Днём единения, недавно учрежденным на фоне сообщений о "нападении" на Украину России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ об объявлении 16 февраля Днем единения. Документ предусматривает поднятие государственного флага во всех населенных пунктах и исполнение гимна, торжественные мероприятия по случаю нового праздника пройдут в украинских дипмиссиях, - передает Радио Sputnik.

В обращении Зеленского говорится: "Сегодня важный день – день единения нас всех, мы разные, разного возраста, пола, из разных городов, регионов, разных профессий, разных талантов, разных знаний, языков, религий. Но объединяет нас единое желание – жить, жить в мире, жить счастливо, одной семьей, с детьми, с родителями. И на все это мы имеем полное право, потому что мы дома, мы на Украине".

"С днем единения, сине-желтые", – поздравил соотечественников Зеленский.

Власти России неоднократно заявляли, что никаких вторжений и нападений не планирует.

Президент США Джо Байден сообщал о нападении 16 февраля. В Киеве в ночь на среду звучал гимн СССР.