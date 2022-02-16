На Украине в Киеве в ночь на 16 февраля на Майдане звучал гимн СССР

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16 февраля 2022, 09:55

фото: pixabay.com

В Киеве в ночь на среду, 16 февраля, на Майдане звучал гимн СССР. Президент США Джо Байден ранее сообщил, что вторжение на Украину может начаться 16 февраля. Два британских таблоида написали 15 февраля вечером, что вторжение якобы произойдет в три часа ночи среды по местному времени.

Агентство Reuters ночью вело прямую трансляцию из Киева, передача называлась "Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса". В "ночь вторжения России на Украину", как говорится в сообщении телеграмм-канал Klymenko Time, во время эфира Reuters звучала музыка, в том числе гимн Советского Союза. Видеозапись размещена на YouTube-канале агентства.

"Роковая ночь настала, а из признаков нападения - пока только включенный гимн СССР во время той самой трансляции Reuters с Майдана в Киеве", - говорится в сообщении.

Были зафиксированы хакерские атаки на официальные сайты президента Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее посоветовал украинцам будильники, чтобы не проспать событие.

Британский таблоид The Sun изменил заголовок и текст своей статьи про дату начала "вторжения" России на Украину.