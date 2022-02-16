Политолог Юрий Светов напомнил, как обратившийся к россиянам Джо Байден угрожал России жестокими санкциями

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16 февраля 2022, 11:46

Президент США Джозеф Байден, фото: Adrian Wyld/ globallookpress.com

Политолог Юрий Светов напомнил, как призвавший россиян американский президент Джо Байден не бояться НАТО, США и Украину угрожал России жесточайшими санкциями. Юрий Светов не верит президенту США, обратившегося к гражданам России со словами "вы не наши враги".

По мнению политолога, невозможно верить словам Байдена "вы нам не враги", если в американских доктринах Россия проходит как один из главных противников, ей продолжают угрожать санкциями, а на предложение Москвы по гарантиям безопасности до сих пор не дают конструктивного ответа.

"США грозят, что "вся Россия почувствует на себе силу разрушительных санкций". Получается: вы не враги, но получите по голове. А эти слова: "мы не будем размещать ракеты на Украине", не будем того, не будем сего – мы что, должны на "честное купеческое" слово полагаться?"– заключил в интервью радио Sputnik политолог Юрий Светин.