Портал Avia.pro: система РЭБ успешно подавила украинский ударный дрон Bayraktar TB2 в небе над Донбассом

Комплекс радиоэлектронной борьбы успешно подавил украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 в воздушном пространстве над Донбассом. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.
Интернет-ресурс пишет, что в понедельник, 14 февраля, киевские военные «попытались вновь применить на юге ДНР» Bayraktar TB2. После того, как аппарат приблизился к городу Мариуполю, оператор потерял связь с дроном.
Портал отмечает, что Bayraktar TB2 был успешно подавлен системой РЭБ.
«На данный момент установить место, откуда осуществлялось подавление украинского ударного беспилотника Bayraktar TB2, не удалось», — указывается в процитированном материале.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков написал в Telegram, что США тайно согласились с возможным признанием Россией республик Донбасса.