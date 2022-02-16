Портал Avia.pro: система РЭБ успешно подавила украинский ударный дрон Bayraktar TB2 в небе над Донбассом

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16 февраля 2022, 11:45 Источник: Avia.pro

Украинский беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Комплекс радиоэлектронной борьбы успешно подавил украинский ударный беспилотник Bayraktar TB2 в воздушном пространстве над Донбассом. Об этом говорится в публикации сайта Avia.pro.

Интернет-ресурс пишет, что в понедельник, 14 февраля, киевские военные «попытались вновь применить на юге ДНР» Bayraktar TB2. После того, как аппарат приблизился к городу Мариуполю, оператор потерял связь с дроном.

Портал отмечает, что Bayraktar TB2 был успешно подавлен системой РЭБ.

«На данный момент установить место, откуда осуществлялось подавление украинского ударного беспилотника Bayraktar TB2, не удалось», — указывается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков написал в Telegram, что США тайно согласились с возможным признанием Россией республик Донбасса.