На учениях «Союзная решимость – 2022» побывал украинский военный атташе

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16 февраля 2022, 11:10

Учения Союзная решимость, MOD Russia/ Globallookpress.com

Во время проведения совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022» на территории Белоруссии их посетил украинский атташе по вопросам обороны. Информацию сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно», − приводит слова украинского чиновника РИА Новости.

Резников отметил, что белорусский коллега Виктор Хренин в недавней беседе заверил, что Минск ничем не угрожает Киеву. Сегодня украинская сторона будет принимать белорусского военного атташе.

Напомним, 10 февраля Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022».