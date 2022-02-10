В Белоруссии стартовали военные учения «Союзная решимость-2022»

Аргументы Недели → Армия 13+

10 февраля 2022, 12:49

Фото: Соцсети

Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022». По сообщениям Минобороны РФ на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится «с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства», сообщает «Интерфакс».

"В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", - говорится в сообщении.

Так же Минобороны РФ сообщило о начале дежурства системы С-400 на учениях в Белоруссии.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО.