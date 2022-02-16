Сайт Avia.pro: в 18 километрах от границы Калининградской области замечены перебрасываемые американские танки M1A2 Abrams

В 18 километрах от границы российской Калининградской области замечены перебрасываемые американские танки M1A2 Abrams. Об этом говорится в материале портала Avia.pro.
Сайт информирует, что некоторое время назад на территории польского города Корше, в 18 километрах от границы с Калининградской областью, были замечены несколько железнодорожных составов с американскими тяжелыми танками M1A2 Abrams и гусеничными бронетранспортерами неустановленного типа. Куда следует данная техника, неизвестно, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в среду тот же интернет-ресурс написал, что маневры НАТО в Средиземном море могут быть сорваны из-за переброски в Сирию российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с ракетами Х-22.