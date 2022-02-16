Сайт Avia.pro: в 18 километрах от границы Калининградской области замечены перебрасываемые американские танки M1A2 Abrams

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16 февраля 2022, 09:36 Источник: Avia.pro

Танки M1 Abrams, Karolis Kavolelis via www.imago- / globallookpress.com

В 18 километрах от границы российской Калининградской области замечены перебрасываемые американские танки M1A2 Abrams. Об этом говорится в материале портала Avia.pro.

Сайт информирует, что некоторое время назад на территории польского города Корше, в 18 километрах от границы с Калининградской областью, были замечены несколько железнодорожных составов с американскими тяжелыми танками M1A2 Abrams и гусеничными бронетранспортерами неустановленного типа. Куда следует данная техника, неизвестно, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в среду тот же интернет-ресурс написал, что маневры НАТО в Средиземном море могут быть сорваны из-за переброски в Сирию российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 с ракетами Х-22.