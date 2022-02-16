Avia.pro: маневры НАТО в Средиземноморье могут быть сорваны из-за переброски в Сирию российских Ту-22М3 с ракетами Х-22

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16 февраля 2022, 09:12 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Маневры Североатлантического альянса в Средиземноморье могут быть сорваны из-за переброски на территорию Сирии российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, вооруженных ракетами Х-22. Об этом говорится в публикации портала Avia.pro.

Накануне стало известно, что на фоне присутствия в Средиземном море авианосцев НАТО Россия перебросила в арабскую республику два Ту-22М3 со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Х-22.

Сайт Avia.pro пишет, что из-за «неожиданного» появления в Сирии бомбардировщиков могут быть сорваны маневры сил западного блока в акватории. Снаряды Х-22 способны уничтожить любой боевой корабль НАТО, находящийся в настоящий момент в Средиземном море, отмечается в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе тот же интернет-ресурс указал, что армия РФ могла применить систему радиоэлектронной борьбы против американского самолета B-52 в ответ на его «провокацию» у сирийского побережья.