Avia.pro: армия России могла применить систему РЭБ против ракетоносца США в ответ на его «провокацию» у берегов Сирии

Российская армия могла применить комплекс радиоэлектронной борьбы против ракетоносца Соединенных Штатов в ответ на его «провокацию» у берегов Сирии. На это указывается в материале сайта Avia.pro.
Портал пишет, что американский стратегический бомбардировщик B-52 устроил «провокацию» против кораблей РФ возле сирийского побережья, попытавшись отработать нанесение условных ударов по судам. Авторы интернет-ресурса полагают, что в ответ была задействована российская система РЭБ.
«Согласно данным, которые удалось получить спутникам, бортовые системы американского стратегического бомбардировщика серьезно пострадали от средств радиоэлектронного подавления, о чем свидетельствуют постоянно меняющиеся координаты нахождения самолета, его скорость и высота полета», — говорится в процитированной публикации.
Ранее во вторник то же сетевое издание отметило, что украинский дрон Bayraktar TB2 мог отработать условные удары по войскам России в Белоруссии.