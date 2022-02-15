Avia.pro: армия России могла применить систему РЭБ против ракетоносца США в ответ на его «провокацию» у берегов Сирии

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15 февраля 2022, 08:55 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52, Staff Sgt. Trevor McBride / globallookpress.com

Российская армия могла применить комплекс радиоэлектронной борьбы против ракетоносца Соединенных Штатов в ответ на его «провокацию» у берегов Сирии. На это указывается в материале сайта Avia.pro.

Портал пишет, что американский стратегический бомбардировщик B-52 устроил «провокацию» против кораблей РФ возле сирийского побережья, попытавшись отработать нанесение условных ударов по судам. Авторы интернет-ресурса полагают, что в ответ была задействована российская система РЭБ.

«Согласно данным, которые удалось получить спутникам, бортовые системы американского стратегического бомбардировщика серьезно пострадали от средств радиоэлектронного подавления, о чем свидетельствуют постоянно меняющиеся координаты нахождения самолета, его скорость и высота полета», — говорится в процитированной публикации.

Ранее во вторник то же сетевое издание отметило, что украинский дрон Bayraktar TB2 мог отработать условные удары по войскам России в Белоруссии.