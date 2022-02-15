Avia.pro: украинский Bayraktar TB2 мог отработать условные удары по войскам России в Белоруссии

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15 февраля 2022, 08:29 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Украинский беспилотник Bayraktar TB2 мог отработать условные удары по российским войскам, находящимся в Белоруссии. На это указывается в публикации портала Avia.pro.

Сайт пишет, что в интернете появился маршрут полета одного из украинских Bayraktar TB2. Из выложенной информации следует, что дрон преодолел расстояние в более чем сотню километров вдоль белорусской границы, приближаясь в некоторых местах к ней на дистанцию порядка 400-500 метров.

Авторы сетевого издания полагают, что аппарат мог отработать условные удары по войскам РФ, принимающим участие в учениях на территории Белоруссии.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший командующий ополчением непризнанной ДНР Игорь Стрелков допустил, что в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом Турция может отправить своих солдат на Украину и попытаться провести операцию в Сирии.