NYT: Американское руководство передислоцировало на Украине из Киева сотрудников ЦРУ

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16 февраля 2022, 09:28 Источник: ТАСС

Американское руководство передислоцировало из Киева сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Газета The New York Times написала со ссылкой на источники эти меры были приняты на следующий день после того, как госсекретарь Энтони Блинкен объявил о временном переводе посольства США на Украине из Киева на запад страны во Львов.

Источники The New York Times полагают, что перемещение сотрудников ЦРУ на Украине затруднит сбор США разведывательной информации о приписываемой России "активности" в стране. Американское издание не уточнило место, куда могла быть передислоцирована резидентура ЦРУ США.

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