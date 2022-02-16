Журналисты Svenska Dagbladet высоко оценили мощность боеготовности ВС России в Европе

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16 февраля 2022, 09:23

Российский танк, MOD Russia/ Globallookpress.com

Шведский портал Svenska Dagbladet обнародовал материал о боеготовности Вооружённых сил Российской Федерации. Журналисты провели опрос экспертов, которые оценили возросшую мощность российских войск в Европе.

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», − приводит издание мнение эксперта.

По мнению специалистов, Россия обладает в настоящее время в высшей степени функциональными вооружёнными силами, которые способны проводить боевые операции вдалеке от собственных границ. На промышленных площадках РФ строятся не только авианосцы, но и вооружение более совершенного поколения − противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Помогает в этом, по мнению авторов статьи, тесное сотрудничество Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что накануне старта совместных российско-белорусских учений в Минск приезжал глава Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов, чтобы проверить готовность российских военнослужащих.