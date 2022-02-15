Джен Псаки: Байден в своем выступлении по Украине будет говорить о том, что стоит на кону для США и всего мира

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15 февраля 2022, 22:57 Источник: ТАСС

Джо Байден, Ron Sachs /globallook.com

Президент США Джо Байден, который, как ожидается, во вторник выступит с речью, посвященной украинскому кризису, не станет объявлять о какой-то новой политике, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в своем Twitter-аккаунте.

«Президент в своей речи представит последние данные по событиям, связанным с Украиной, он не будет объявлять о новой политике. Он будет говорить о ситуации на месте, шагах, которые мы предприняли, действиях, которые мы готовы предпринять, о том, что стоит на кону для США и всего мира, а также о том, как это может повлиять на ситуацию у нас в стране», - написала Псаки.

Ранее сообщалось, что Байден во вторник выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, а также продолжению дипломатических контактов с РФ. Выступление ожидается в 23.30 по московскому времени.