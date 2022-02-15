Байден сегодня выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

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15 февраля 2022, 21:25 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Adam Schultz - White House via C/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден вечером во вторник по московскому времени выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, а также продолжению дипломатических контактов с РФ по вышеуказанной тематике.

Американская администрация обнародовала рабочий график Джо Байдена, в котором значится выступление президента США. Предполагается, что мероприятие состоится в 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по Москве).

В Белом доме уточнили, что Байден выступит с краткими ремарками, предоставит обновленную информацию по РФ и Украине. Политик вновь подчеркнет, что Соединенные Штаты и их союзники остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне.