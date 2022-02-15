Сын британской королевы принц Эндрю заплатит крупную сумму обвинившей его в изнасиловании американке Вирджинии Джуфре

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15 февраля 2022, 21:10 Источник: The New York Times

Принц Эндрю с Елизаветой II, Stephen Lock/globallook.com

Принц Эндрю, сын Елизаветы II, урегулировал иск американки Вирджини Джуфре, которая обвинила его в изнасиловании. Он выплатит ей некую сумму, размер которой не оглашается, сообщает The New York Times.

Как говорится в совместном заявлении сторон, принц Эндрю хочет сделать существенное пожертвование в поддержку пострадавшей.

Накануне другое американское издание Daily Beast рассказало, что истица потеряла одно из главных доказательств своего знакомства с принцем — оригинал их совместной фотографии. До этого Джуфре заявляла, что в 2011 году передавала его в ФБР, там сделали копию снимка, а оригинал вернули ей.

Джуфре обвиняет принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз против ее воли вступал с ней в сексуальную связь. На фоне скандала Елизавета II лишила сына всех воинских званий и королевского патронажа. Более того, королева поставила принца в известность, что он больше не сможет официально называться «Его королевским высочеством».