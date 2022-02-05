The Daily Telegraph: сына Елизаветы II принца Эндрю допросят в Лондоне по делу об изнасиловании

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5 февраля 2022, 22:41 Источник: ТАСС

Принц Эндрю с Елизаветой II, Stephen Lock/globallook.com

Сын Елизаветы II принц Эндрю 10 марта даст в Лондоне показания по делу об изнасиловании, в котором его обвиняет американка Вирджиния Джуфре, сообщает в субботу британская газета The Daily Telegraph.

Джуфре обвиняет принца Эндрю в том, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, он несколько раз против ее воли вступал с ней в сексуальную связь.

Как пишет издание, показания у принца возьмут в соответствии с американской судебной процедурой. Они будут даны под присягой, процесс запишут на видео и используют в ходе рассмотрения иска в американском суде. Обычно такого рода опросы длятся очень долго — издание полагает, что показания у принца будут брать в течение двух дней.

Адвокат истицы Дэвид Бойс намерен опросить также свидетельницу и бывшего помощника принца.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала Елизавета II лишила принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа. Более того, королева поставила принца в известность, что он больше не сможет официально называться «Его королевским высочеством».