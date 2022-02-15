На Украине произошел сбой в работе сайтов Минобороны, ВСУ и ряда банков

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15 февраля 2022, 20:29 Источник: Facebook

Фото: pixabay.com

На Украине произошел глобальный сбой в интернете. Перестали работать сайты и интернет-приложения крупных банков, а также Минобороны и Вооруженных сил Украины. СУ. Центр информационной безопасности страны не исключил, что это результат кибератаки со стороны России.

О массированной DDоs-атаке на «Приватбанк» и «Сбербанк», сообщается в Facebook Центра информбезопасности Украины. В нем говорится, что пользователи сообщают о проблемах с платежами и сбоях в работе приложений.

«Также подверглись атаке сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают», - сказано в сообщении Центра.

Месяц назад Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности России к кибератаке на сайты органов государственной власти страны, которая была предпринята в ночь на 14 января. Тогда, по данным ведомства, было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.