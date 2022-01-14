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СБУ заявила о причастности России к кибератаке на государственные сайты Украины

, 22:42 Источник: Интерфакс

СБУ заявила о причастности России к кибератаке на государственные сайты Украины
Фото: pixabay.com

Служба безопасности Украины заявила о признаках причастности России к кибератаке на сайты органов государственной власти страны, которая была предпринята в ночь на 14 января.

«Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», - сообщила СБУ на своем официальном сайте.

Всего, по данным службы, было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству. Как сообщается, утечки данных в результате кибер-атаки не произошло, контент сайтов изменен не был.

Как сообщалось, на Украине в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. О целенаправленной DDoS-атаке из РФ на его сайт сообщил также мэр Киева Виталий Кличко.

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