На двух россиянок в Стамбуле напал вооруженный человек

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15 февраля 2022, 18:50 Источник: РИА "Новости"

Стамбул, pixabay.com

Неизвестный с холодным оружием напал на двух гражданок РФ в Стамбуле. В российском генконсульстве во вторник отметили, что после случившегося пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступило сообщение о совершенном в районе Фатих в Стамбуле нападении на двух россиянок. Атаковавший был вооружен. Одна из гражданок Российской Федерации получила резаные травмы головы и была доставлена в медучреждение.

Полиция города в настоящий момент ищет злоумышленника. Россиянки уже вернулись на родину.